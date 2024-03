Scott M. Gimple ha condiviso un aggiornamento sulla stagione 2 di Daryl Dixon e Dead City, gli spinoff di The Walking Dead dedicati alla storia dei personaggi interpretati da Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

Il primo dei due progetti è ambientato in Europa e segue Daryl mentre si trova in Francia, mentre il secondo racconta quello che accade a Maggie e Negan mentre cercano di sopravvivere a Manhattan.

Gimple, responsabile della saga televisiva ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, ha spiegato a TV Insider, nel mese di gennaio, a che punto è il lavoro sul ritorno delle due serie:

Siamo impegnati nella post-produzione della seconda stagione di Daryl e stiamo cercando attualmente le location per Dead City. Se non fossi impegnato nel concludere il lavoro sullo spinoff di Daryl, sarei con loro.

I fan, nell’attesa, possono vedere le puntate di The Ones Who Live in cui si racconta un nuovo capitolo della storia di Rick e Michonne, interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira. I produttori non hanno svelato se stanno valutando la possibilità di realizzare una seconda stagione della serie.

Che ne pensate dell’aggiornamento sulla stagione 2 degli spinoff di The Walking Dead, Daryl Dixon e Dead City?

