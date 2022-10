The Walking Dead: Scott Gimple parla del finale e del suo legame con l’ultima apparizione di Rick

Scott M. Gimple, durante il New York Comic-Con, ha parlato di come si è avvicinato alla creazione del finale della serie The Walking Dead e del legame che pensa ci sia con l’ultima apparizione di Rick Grimes nella serie.

Il responsabile dell’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman ha dichiarato:

Tutto torna, Vuol dire che vedremo in che situazione arriverà ognuno di questi personaggi, tutti questi personaggi arriveranno alla conclusione della loro storia, alla loro forma finale. Raccontiamo la fine della storia di The Walking Dead. Sì, ci sono questi altri show, ma questo è come tutto arriverà a quello che doveva essere.

Gimple ha aggiunto:

Quando abbiamo realizzato il quinto episodio della nona stagione, che era l’ultimo episodio di Rick, io, Matt Negrete e la showrunner Angela Kang stavamo lavorando a quell’episodio e quando prendevamo in considerazione Rick abbiamo pensato ‘Cosa voleva dire tutto? Cosa ha significato tutto questo, dal momento in cui si è svegliato nell’ospedale fino a questo momento?’.

Gli ultimi otto episodi della serie hanno infatti un legame all’inizio della serie per mostrare il significato della storia, come si arriverà al finale e che tipo di persone sono diventati i personaggi.

Il responsabile dell’universo di The Walking Dead ha aggiunto:

Il finale è sul completare la storia di Walking Dead, non di gettare le basi per gli spinoff. C’è spazio per quegli spinoff, ma il finale di The Walking Dead conclude la storia di queste undici stagioni. Non volevamo che gli spinoff ostacolassero quella soddisfazione. Penso convivano bene.

L’appuntamento per vedere il finale di The Walking Dead è fissato per il 20 novembre su AMC e AMC+, e il giorno successivo in Italia su Disney+.

Che ne pensate dei commenti di Scott M. Gimple sul finale di The Walking Dead e il legame con la storia di Rick? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook