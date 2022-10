Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Josh McDermitt ha commentato le scelte prese da Eugene, uno dei protagonisti dell’ultima stagione di The Walking Dead, nell’episodio 11×18.

Se non avete ancora visto la puntata non proseguite con la lettura perché contiene spoiler.

Eugene viene mostrato mentre aiuta Max Mercer (Margot Bingham) a incastrare Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson), non potendo accettare che non paghi per le sue colpe e i crimini commessi.

Eugene, quando nel Commonwealth entrano gli zombie, interviene poi per salvare Max, che stava venendo messa in pericolo proprio da Sebastian, spingendo il giovane tra gli affamati morti viventi.

Il personaggio di McDermitt osserva quindi cosa sta accadendo, ma decide di non intervenire e lasciare che gli zombie sbranino Sebastian.

McDermitt ha ora commentato:

La versione di Eugene della quarta stagione non riconoscerebbe quella dell’ultima. Correva nella direzione opposta se vedeva uno zombie. Sonequa Martin-Green mi aveva mandato una gif che ci ritraeva mentre correvamo fuori dal vagone del treno e c’era uno zombie che cercava di prendere Eugene e il mio personaggio semplicemente alzava le mani. E poi arrivava lei e gli sparava attraverso il cervello. Ho pensato fosse davvero divertente. Questo uomo è andato talmente distante che ora non solo non fugge da uno zombie, ma si sta realmente sporcando le mani e spingendo un vagante addosso a qualcuno, osservandolo mentre muore.

Josh ha ribadito che Eugene è quasi irriconoscibile considerando l’evoluzione compiuta.

Rapp-Olsson ha invece ribadito che la scelta di Eugene avrà delle conseguenze:

Non può semplicemente allontanarsi dal fatto che ha deciso lui il destino di Sebastian. Anche se lo ha fatto per salvare Max, ha condannato l’unico figlio di Pamela e sicuramente lei non è una persona che dimentica e perdona.

