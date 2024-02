Scott Gimple ha rivelato il motivo per cui nella serie The Walking Dead non veniva usata regolarmente la parola fuck, nonostante tra le pagine dei fumetti fosse molto presente.

Il responsabile del franchise televisivo ha ricordato:

Alla fine della quarta stagione, avremmo potuto usare la parola nell’ultima battuta delle puntate, in cui si dice ‘Si stanno mettendo contro la gente sbagliata’.

Nella versione non censurata proposta nei DVD, Rick Grimes (Andrew Lincoln) usa infatti il termine fucking.

Lo showrunner ha aggiunto che ora si può sentire spesso i personaggi televisivi imprecare:

Le persone ora possono farlo molte volte in tv.

La situazione è infatti cambiata nel corso degli anni e ora negli spinoff non si esita nell’usare un linguaggio poco adatto agli spettatori più giovani.

La serie originale, invece, ha inizialmente evitato di inserire nelle battute il termine fuck. Gimple ha ricordato il momento in cui la situazione è cambiata:

Anni fa, io e Angela Kang stavamo parlando ed era in onda lo show di FX su O.J. E Courtney B. Vance, che interpreta Johnny Cochrane, ha esclamato Fuck direttamente rivolto alla telecamera. Dura quasi dieci secondi. E ci ha colpiti immediatamente, abbiamo pensato: ‘Aspetta, come possono farlo e noi no?’. Ma eravamo andati in onda così a lungo senza usare quella parola in The Walking Dead che è stato difficile introdurla in modo regolare perché, a quel punto, sembrava quasi strano.



Nelle versioni in DVD e Blu-Ray si può sentire i personaggi usare il termine in varie occasioni, anche nella quinta stagione durante un dialogo tra Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) e mentre Rick parla di Paul “Jesus” Rovia (Tom Payne).

La versione integrale della scena in cui appare per la prima volta Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha invece il record con ben 23 volte in cui il personaggio pronuncia Fuck in quattro minuti.

Successivamente sono Rick, nella stagione 8, e Daryl, nella 9, a pronunciare la parola.

Dave Erickson, showrunner di Fear the Walking Dead, aveva sostenuto che la produzione aveva imposto che non venisse usato il termine per più di due volte durante una stagione, tuttavia il capitolo conclusivo della serie originale lo utilizza con maggior frequenza.

Che ne pensate della spiegazione di Scott Gimple sul motivo per cui non è stato usato f**k con maggior frequenza in The Walking Dead?

