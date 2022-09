Scott M. Gimple ha svelato che lo spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Rick e Michonne mostrerà delle location inedite dell’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

L’ultima volta che il personaggio interpretato da Andrew Lincoln era stato mostrato era a bordo di un elicottero della Civic Republic Military che lo stava trasportando in una città nascosta nell’area di Philadelphia, in Pennsylvania.

Michonne aveva poi seguito degli indizi che dimostravano come Rick fosse vivo, ma la serie non aveva mostrato l’incontro dei due personaggi.

Gimple ha ora anticipato che l’epica storia d’amore si svolgerà in un luogo mai visto prima nella serie:

La scoperta di nuovi mondi individuali è importante. Rick ha scoperto un nuovo mondo quando si è svegliato dal coma nel pilot di The Walking Dead.

Le puntate non dovrebbero quindi essere ambientate a Philadelphia, città mostrata in The Walking Dead: World Beyond. La serie aveva rivelato che esisteva un’alleanza tra Philadelphia, Portland e Omaha, che è stata però distrutta.

Michonne, invece, aveva trovato degli indizi legati a Tampa Bay in Florida, Hopewell in Virginia, e Bridgers Shipyard in New Jersey, dove dovrebbero essere ambientate le nuove avventure di Negan e Maggie in The Walking Dead: Dead City.

Per ora bisognerà quindi attendere per scoprire le location in cui si svolgeranno gli eventi della serie di The Walking Dead con Rick e Michonne.

