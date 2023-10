L’universo televisivo di The Walking Dead è in continua espansione e Scott M Gimple, che si occupa dei contenuti che lo compongono, non ha escluso che i vari spinoff abbiano un evento crossover.

Durante il New York Comic Con, il produttore ha infatti parlato dei prossimi progetti della saga, commentando anche le ipotesi che venga realizzata una dodicesima stagione dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Gimple ha spiegato, parlando di un possibile evento crossover:

Quello non è stato pianificato in modo specifico. Sarebbe, tuttavia, bello da vedere. Il sogno sarebbe che questi show, in qualche modo, narrativamente convergano.

Scott ha poi sottolineato:

Non sono contrario a una dodicesima stagione.

Attualmente l’universo televisivo di The Walking Dead è composto da Fear the Walking Dead, che sta per concludersi, Daryl Dixon e Dead City che hanno ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, e The Ones Who Live con Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Che ne pensate? Vorreste un evento crossover tra gli spinoff di The Walking Dead? Lasciate un commento se siete iscritti a BadTaste+!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook