Andrew Lincoln ha svelato che è stato costretto a rivedersi recitare essendo uno dei produttori di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spinoff dedicato alla storia di Rick e Michonne in arrivo il 25 febbraio sugli schermi di AMC.

L’attore aveva spiegato che non ama vedersi recitare perché cerca di immergersi totalmente nel proprio ruolo:

Guardo attori grandiosi che ammiro incredibilmente e li vedo replicare se stessi, ed è davvero difficile non farlo. Non voglio fare lo stesso. Voglio semplicemente lasciarmi in pace il più possibile. Spezza l’incantesimo, e in qualche modo la magia.

Lincoln, intervistato da EW, ha ora svelato che essendo co-creatore e produttore di The Ones Who Live è stato costretto per la prima volta a guardare la serie di cui è protagonista.

Andrew ha dichiarato in modo ironico che essere produttore esecutivo è stato “un errore enorme”, spiegando poi:

Dovevamo andare in sala montaggio. E non puoi definirti un produttore e dire: ‘Grazie ragazzi! Ho finito! Buona fortuna con il montaggio!’.

L’interprete di Rick ha parlato della sua esperienza sottolineato:

Per me è stato come entrare nella tana del lupo, era una specie di terapia dell’avversione. Ho trascorso una settimana vomitando nella mia macchina mentre la guardavo, ma poi sono riuscito a prendere le distanze da me stesso. Il modo in cui sono stato in grado di vederla e superare il mio shock iniziale nel vedermi interpretare Rick è stato concentrandomi su tutti gli altri, ed è stato fantastico da vedere.

Che ne pensate dei commenti di Andrew Lincoln sulla sua esperienza nel vedersi recitare in The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: EW