Il 25 febbraio arriverà sugli schermi di AMC la serie The Walking Dead: The Ones Who Live e Andrew Lincoln ha colto l’occasione per ricordare con affetto Scott Wilson, interprete di Herhsel.

L’interprete di Rick Grimes ha infatti dichiarato:

Vorrei che potessimo condividerla con Scott Wilson. Quello è il mio uomo!

Danai Gurira, che ha la parte di Michonne, hanno poi ricordato alcuni membri della troupe e del cast che sono morti negli ultimi anni, sottolineando:

Questi ragazzi con una specie di cuore e anima nello spirito di questo show… Ho pensato molto a loro durante l’ultimo anno. Questa serie è dedicata a loro.

Tra le persone che le due star hanno voluto ricordare ci sono David “Deej” Galbraith, macchinista della serie originale fin dal pilot e che a un certo punto Greg Nicotoro voleva persino ingaggiare come interprete del Governatore; Michael Purvis che ha lavorato occupandosi dei trasporti, soprattutto delle moto, dal 2015 fino alla conclusione dello show prima della sua morte avvenuta nell’agosto 2023 a soli 52 anni; e Chuck, di cui non è stata chiarita però l’identità.

Nello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman debutterà il personaggio del Generale Maggiore Beale interpretato da Terry O’Quinn, uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

