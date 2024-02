Andrew Lincoln ha svelato che le riprese di The Walking Dead: The Ones Who Live lo hanno messo alle volte a dura prova, specialmente quando doveva girare delle scene ambientate di notte.

Parlando dello show in arrivo il 25 febbraio su AMC, l’attore ha spiegato:

Mi ricordo che ero in cima a un camion, imbragato, alle 4 di mattina dopo una settimana di riprese in notturna a febbraio, nel New Jersey. Ed ero ricoperto di sangue, avevo i capelli bagnati e tutti mi guardavano come Cartman in South Park, avevano tutti questi snoods e potevo vedere solo i loro occhi e la punta del loro naso.

L’interprete di Rick, che è coinvolto anche come produttore nella realizzazione della serie, ha aggiunto:

Io ero invece in cima a questa cosa, coperto di sangue umido e poi ha iniziato a nevicare, stavo pensando, e ho iniziato a piangere, una lacrima solitaria, e volevo urlare a un produttore. E poi mi sono reso conto che ero uno di loro… Questa era tutta colpa mia.

La serie mostrerà Rick e Michonne, interpretati da Lincoln e Danai Gurira, mentre cercano di ritrovarsi e tronare a casa dalla propria famiglia.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

