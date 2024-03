Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di The Walking Dead: The Ones Who Live c’è stato un ritorno a sorpresa durante alcune scene flashback e l’attore ha ora condiviso i suoi commenti agli eventi di cui è stato protagonista.

Nella puntata si vedono infatti gli incontri tra Padre Gabriel (Seth Gilliam) e Jadis (Pollyanna McIntosh) avvenuti nel corso degli anni.

L’attore ha parlato del rapporto tra i due personaggi spiegando:

Ne sono stato entusiasta. Ero eccitato perché ho amato lavorare con Pollyanna McIntosh in The Walking Dead e ho pensato che il tempo trascorso lavorando con lei fosse stato troppo breve. I personaggi avevano avuto un’intensa relazione, ma è stato breve il tempo trascorso dagli attori nell’interpretarla, quindi ero entusiasta nel tornare indietro e ho provato la sensazione di avere un nostro episodio all’interno della puntata. Non solo è ‘E Seth Gilliam come Padre Gabriel), ma è ‘Seth Gilliam è Padre Gabriel in The Ones Who Live…’. Sono queste piccole cose in più.

Gilliam ha quindi aggiunto:

Ho avuto la sensazione che tra questi due personaggi, durante lo scorrere del tempo, non ci sia un intervallo di tempo, come quando conosci qualcuno o sei così attirato da qualcuno che lo osservi e lo studi, e ti vedi mentre sei osservato e studiato di rimando. Non appena li incontri c’è quasi una specie di rapporto simile a ‘Ti capisco, tu mi capisci, ci capiamo a vicenda’. Anche se stavano affrontando delle cose davvero estreme durante quel periodo di tempo, si ritrovano ancora, e il tempo non è mai stato un fattore.

Che ne pensate dei commenti di Seth Gillam all’apparizione del suo personaggio nell’episodio 5 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

