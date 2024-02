Craig Tate, interprete del colonnello Donald Okafor nella nuova serie, ha svelato che nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live si sveleranno nuovi dettagli della vita tra le fila della CRM.

Lo show con star Andrew Lincoln e Danai Gurira nel ruolo di Rick e Michonne debutterà sugli schermi americani di AMC il 25 febbraio.

Da tempo, infatti, i fan cercano di capire come vengono suddivise le persone dopo essere state coinvolte nella Civic Republic Military e negli episodi si potrebbe mostrare qualche elemento legato alla struttura di questa società post-apocalittica.

Craig, intervistato da ComicBook.com, ha raccontato:

Una persona come Okafor e una come Rick Grimes, se ci mettete nella stessa stanza – a prescindere dalle circostanze che stiamo affrontando – penso troveranno una bellissima condivisione al di fuori delle circostanze in cui sono costretti a vivere. Ma se permettete che prendano una birra insieme, questi personaggi saranno i migliori amici! Hanno molto con cui entrare in connessione, giusto? Ma in quel momento, penso che Okafor veda e senta le tante somiglianze con qualcuno come Rick Grimes, che ha subito una perdita immensa in questo mondo in cui la morte è tra i protagonisti della storia, non un personaggio secondario. Ed è una di quelle cose – la sindrome degli orfani – in cui qualcuno come Rick, ad esempio, fatica a concedersi di sentirsi a casa in questo posto perché, essenzialmente, la sua famiglia è la sua casa.

Tate ha proseguito sottolineando:

E, anche all’esterno di quella situazione, sono nomadi! Quando o se ritornerà dove o da chi considera una famiglia, questo non pregiudica il fatto che il loro mondo sia caratterizzato da una fase di vita da nomadi. L’autorità civile, la struttura, tutte queste cose pre-apocalisse non sembrano più la ‘normalità’. Quindi cerca di fuggire via da quella realtà.

Nello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman debutterà il personaggio del Generale Maggiore Bealde interpretato da Terry O’Quinn, uno dei leader di CRM. Tra le presenze nella serie anche quelle di Andrew Bachelor e Brenda Wool, che hanno il ruolo di Bailey e Aiden, i sopravvissuti che avevano chiesto aiuto a Michonne, incontrata dopo aver lasciato la sua comunità in cerca di Rick.

Nel cast, inoltre, Lesley-Ann Brandt nella parte di Pearl e Matt Jeffries in quello di Nat.

Scott M. Gimple è showrunner del progetto e produttore esecutivo insieme a Lincoln, Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath. Greg Nicotero è tra i consulenti della produzione e ha supervisionato il lavoro per portare in vita gli zombie grazie al make up.

