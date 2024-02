Danai Gurira ha ripreso il ruolo di Michonne in occasione di The Walking Dead: The Ones Who Live, la serie spinoff in arrivo sugli schermi americani il 25 febbraio, e in una nuova intervista ha compiuto qualche riflessione sul percorso compiuto negli ultimi 12 anni.

L’attrice, ospite di The Daily Show, ha infatti spiegato:

Lavorare allo spinoff è stato davvero fantastico perché da dove si parte, quando ottieni un ruolo, ed è stato circa 12 anni fa… Entri nel cast di questo show che era enorme all’epoca. E stai semplicemente pensando: ‘Spero di riuscire a tenere questa katana in mano e non farla cadere quando stanno facendo le riprese’. E poi si compie tutto questo arco narrativo con il personaggio, e il suo percorso è stato incredibile e sono davvero grata per il modo in cui è stato scritto. E poi ti ritrovi a creare lo spinoff che completa la sua storia con l’uomo che ama, con Rick Grimes, ed è stato un arco narrativo davvero interessante.

Danai ha sottolineato:

La parte interessante è stato produrlo, che ha richiesto molto lavoro, ma poi c’è stato anche un episodio che ho scritto io e in cui avevo l’incarico di showrunner. E Scott Gimple aveva detto: ‘Non parlate con me, rivolgetevi a lei. Il lavoro è solo suo’. E c’erano dei momenti, in questo episodio che era davvero intenso, in cui stavo recitando e notavo che il cadavere nella scena non sembrava abbastanza morto. E dicevo: ‘Effetti speciali, trucco, potete aiutarmi un po’ con questo?’. Dovevo uscire dal personaggio di Michonne e assicurarmi che avesse un aspetto soddisfacente e sembrasse morto da tre settimane, e poi ricominciavo a recitare.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal percorso compiuto da Michonne, interpretata da Danai Gurira, in The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fonte: The Daily Show