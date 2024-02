Nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live ci sarà anche un episodio scritto dalla protagonista Danai Gurira, descritto come un omaggio ai fan della coppia al centro della trama, soprannominata ‘Richonne’.

L’attrice Lesley-Ann Brandt ha infatti anticipato a ComicBook:

L’episodio che ha scritto Danai è piuttosto incredibile. Penso sia semplicemente per i puristi, per lo zoccolo duro degli spettatori fan di ‘Richonne’. Quella puntata è per loro.

L’interprete di Pearl Thorne ha aggiunto che l’episodio, il quarto dei sei previsti dalla prima stagione, si intitola What We e che mostrerà “l’apice del loro amore”.

Danai aveva parlato della sua esperienza come sceneggiatrice ricordando quanto fosse stato impegnativo, essendo coinvolta anche come protagonista e produttrice:

Sapevamo cosa doveva essere questo episodio. E, ovviamente, c’è un processo nel realizzare l’episodio e portarlo dove si vuole che sia. E Scott Gimple diceva: ‘Lei è la showrunner di quella puntata, non venite a parlarne con me’. Ed ero la persona di riferimento per l’episodio, aspetto che mi ha permesso di dare la mia visione sulla storia, anche se è stato un lavoro all’insegna della collaborazione. Stavano leggendo ogni bozza, condividevano i loro pensieri e appunti.

Gurira aveva poi sottolineato che è molto soddisfatta del risultato finale, avendone seguito anche le fasi della post-produzione insieme a Michael Slovis, in passato impegnato come direttore della fotografia in The Walking Dead e in questo caso coinvolto come regista.

Gli spettatori dovranno quindi aspettare piuttosto a lungo prima di vedere sugli schermi quello che accadrà ai protagonisti, considerando che il debutto previsto su AMC della serie avverrà il 25 febbraio.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dall’episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live scritto pensando ai fan di Richonne?

Potete rimanere aggiornati sull’universo di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook