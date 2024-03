Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 della serie The Walking Dead: The Ones Who Live ha mostrato Michonne prendere una decisione molto difficile, ora commentata dallo showrunner Scott M. Gimple e dai due protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira.

In Bye si vede infatti Rick (Andrew Lincoln) ideare un piano per far fuggire Michonne (Danai Gurira) dalla Civic Republic Military, soprattutto dopo che Jadis (Pollyanna McIntosh) scopre la presenza della donna tra le fila della sua comunità.

Rick aveva convinto Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt) che Michonne fosse una “B” e non “A”, ma Jadis ha ricevuto il compito di indagare sul passato della nuova arrivata e ha voluto incontrare Rick per spiegargli che se fossero scappati insieme sarebbero stati inseguiti dalla CRM, con lo scopo di individuarli ed eliminarli, il tutto prima di cercare Alexandria per assicurarsi che l’esistenza e la location della loro comunità rimanessero segrete, situazione che avrebbe portato quasi sicuramente a una strage.

Rick ha progettato la fuga di Michonne, ma la protagonista ha deciso di non andarsene pur dopo aver letto il biglietto in cui l’ex sceriffo la invita a farlo se lo ama veramente, non volendo infatti che rimanga prigioniera della comunità o che venga fatto del male a lei, e anche alla piccola Judith.

Michonne ha però deciso di non andarsene e viene coinvolta da Thorne in una missione, durante la quale la donna agisce in modo indipendente, costringendola a consegnarla a Rick che ordinandogli di tenerla in custodia, accompagnandola in elicottero alla base, e di parlare poi con il Generale Beale (Terry O’Quinn).

Rick, nella puntata, spiega a Michonne che ormai appartiene alla CRM e tutto quello che avevano in passato è stato spezzato. Durante il viaggio in elicottero, Michonne trascina tuttavia Rick all’esterno dell’elicottero, lanciandosi nel vuoto.

Scott M. Gimple, commentando l’episodio, ha spiegato:

Sta sperando, contro la sua speranza, che lei se ne vada. Ha fatto tutto quello che poteva per farla andare via. Michonne vede quella barca senza Rick e la sua reazione è imprecare e all’insegna della perplessità perché questo è Rick Grimes, questo è l’uomo che ama.

Danai Gurira ha aggiunto:

Lo affronta a inizia a vedere la sua posizione in questo esercito e come sembra essere coinvolto in un modo in cui non è in grado, e disposto, ad andarsene. Ed è in quel momento in cui Michonne si rende conto che sta accadendo molto.

Andrew Lincoln ha invece aggiunto:

Essenzialmente, tutto quello che sta facendo nei primi episodi è per salvare la sua vita e sacrificare la propria.

Gimple ha poi proseguito:

Rick sta cercando di spingere via Michonne in ogni modo possibile, perché crede davvero che sia in pericolo. E lo è, quindi non gli importa. Le spezzerà il cuore.

L’interprete di Rick ha infine sottolineato che dire alla donna che ama che è tutto finito è proprio la cosa più sbagliata da fare:

Mai dirlo a Michonne, perché ti spingerà fuori da un elicottero, momento che, onestamente, è uno dei miei finali preferiti di ogni episodio che abbia mai girato. Mi ha reso così felice. Ho semplicemente pensato: ‘Questo è assolutamente folle, ma lo stiamo facendo’.

Che ne pensate dei commenti dei protagonisti e di Gimple alla scelta presa da Michonne nell’episodio 3 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

