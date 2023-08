Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Delle nuove foto scattate sul set di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spinoff dedicato alla storia di Rick e Michonne, potrebbero svelare delle interessanti anticipazioni.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Gli scatti condivisi da TWDU Promos mostrano infatti Danai Gurira mentre indossa una giacca con il simbolo di CRM, la Civic Republic Military che ha tenuto a lungo prigioniero l’ex sceriffo interpretato da Andrew Lincoln.

La giacca è la stessa apparsa anche in World Beyond, in cui si spiegava che veniva consegnata alle nuove reclute o a chi era stato preso dal gruppo e veniva obbligato a uccidere degli zombie per dimostrare il proprio valore all’interno della comunità.

Michonne potrebbe quindi essere stata catturata o aver provato a infiltrarsi nell’organizzazione, forse sapendo che Rick è tra le fila di CRM.

Danai Gurira as Michonne in #TheWalkingDead: The Ones Who Live pic.twitter.com/S1n5EAKNWt — TWDU Promos (@TWDUPromos) August 7, 2023

Per ora tutte le ipotesi rimangono valide e non resta che attendere la messa in onda del nuovo show per scoprire nuovi dettagli.

Che ne pensate delle nuove foto scattate sul set di The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete rimanere aggiornati sull’universo di The Walking Dead grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant