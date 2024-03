Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di The Walking Dead: The Ones Who Live è stato particolarmente importante per la storia di Jadis/Anne e l’attrice Pollyanna McIntosh ha commentato quanto accaduto al suo personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Jadis, nella puntata, riesce a raggiungere Rick e Michonne (Andrew Lincoln e Danai Gurira) e ribadisce che CRM li cercherà per ucciderli e distruggerà la comunità di Alexandria se fuggiranno insieme, oltre a ricordare di aver lasciato un dossier che contiene tutte le informazioni su di loro.

Jadis, durante lo scontro con i due protagonisti, ribadisce che è pronta a morire per la causa della Civic Republic e alcuni flashback mostrano le sue interazioni con padre Gabriel (Seth Gilliam), sottolineando il conflitto interiore tra lottare per salvare l’umanità e per mantenere ciò che la rende umana.

Dopo che Rick e Michonne sembrano apparentemente stringere un accordo, Jadis viene morsa da uno zombie al collo e trascorre i suoi ultimi momenti di vita spiegando ai due che il dossier che aveva creato era un modo per proteggere sé stessa e la CRM, rivelando però dove si trovano i documenti in modo da avere un’occasione di tornare a casa. Jadis spera che non interferiscano con il piano della CRM, che agisce per provare a riportare il mondo in una situazione di ‘normalità’, ma Michonne le confessa che proveranno a porre fine all’organizzazione.

Jadis consegna quindi a Rick l’anello che padre Gabriel aveva trovato e sperava di consegnare all’ex sceriffo, sapendo che voleva sposare Michonne, prima di venir uccisa proprio dal protagonista con un colpo d’arma da fuoco alla testa, in modo che non si trasformi.

McIntosh, intervistata da ComicBook, ha spiegato:

Si è messa realmente in una situazione in cui è in pratica senza amici e amore nel mondo in cui si trova, e per quello è necessario che faccia le cose che sta portando avanti con la CRM.

L’amicizia di Gabriel, tuttavia, è quella che spinge Jadis a rivelare dove si trova il dossier che potrebbe causare la distruzione di Alexandria:

Penso che, alla fine, Jadis faccia quello che Jadis crede sia giusto. E alle volte non è ciò che pensiamo sia giusto, ma lei fa sempre quello che crede lo sia, anche in questa occasione. Non ha ignorato il fatto che riesce in qualche modo a consolare Gabriel quando si vedono, o almeno lo spera, e che con la sua azione gli possa dire che aveva di nuovo ragione. Ed è chi, alla fine, ha bisogno di essere, doveva essere, ed era ancora.

Pollyanna ha sottolineato che consegnare il dossier dimostra il suo rispetto anche per Rick e Michonne, che ha sempre provato, sottolineando che il suo personaggio prova gratitudine per quello che potrebbe essere, perché è consapevole che lei non avrà mai quel tipo di amore. L’attrice ha aggiunto:

Se avesse avuto successo con la CRM, se la CRM fosse riuscita a ottenere i risultati che pensava potessero raggiungere, ci sarebbe stato un mondo in cui l’amore e tutte le gioie, le libertà, l’arte e tutto il resto sarebbero state nuovamente possibili. E penso realmente che lo stia pensando alla fine. ‘Devo affrontare questo per permettere che sia ancora possibile e non ho nel frattempo nessuna delle altre cose. Perché, se le avessi, non potrei agire in questo modo. Ma questo è il mio sacrificio’.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Pollyanna McIntosh sugli eventi mostrati nell’episodio 5 di The Walking Dead: The Ones Who Live?

