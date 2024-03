Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Pollyanna McIntosh ha ripreso il ruolo di Jadis/Anne nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live e, intervistata da ComicBook.com, ha parlato del suo ritorno nella saga televisiva ispirata al fumetto di Robert Kirkman.

Attenzione, le dichiarazioni contengono alcuni spoiler, non continuate con la lettura se non volete anticipazioni!

L’attrice ha spiegato che far parte di un progetto che ha portato alla creazione di una famiglia così straordinaria le ha regalato “grande conforto e gioia”, oltre a essere qualcosa di veramente utile per chiunque lavori nel settore, aiutandola a crescere personalmente e professionalmente. Pollyanna ha sottolineato:

Ho sempre scelto con attenzione i progetti e ho sempre voluto compiere un buon lavoro con brave persone, e cose che erano dal lato giusto dell’umanità per me. Ma non c’è mai stato niente come The Walking Dead per me in precedenza. Quello voleva dire che semplicemente potevo immergermi nel personaggio per un certo periodo di tempo e stare con la stesse persone per un periodo determinato, e vivere l’esperienza di una fan base così piena di passione, intelligente, impegnata, e che mi ha dato un terreno grandioso e un’energia fantastica per continuare a scegliere quello che voglio fare e imparare dagli altri attori, anche se erano nello show prima di me, quello che può significare per una fan base.

L’attrice ha poi lodato il lavoro compiuto da Andrew Lincoln e il team della serie, spiegando che ha potuto imparare moltissimo per quanto riguarda come si lavora su un set televisivo.

McIntosh ha raccontato che arrivare sul set di The Ones Who Live è stato un po’ come tornare a casa, potendo inoltre collaborare con alcuni membri della produzione della serie originale con cui andava davvero d’accordo. Pollyanna ha inoltre ribadito che considera Lincoln il suo attore ideale con cui lavorare: “così aperto, comunicativo, pronto a qualsiasi cosa che potrebbe essere diversa in ogni ciak”. Andrew, inoltre, trasmette la sensazione che sul set si stia costruendo qualcosa senza sentirsi trattati in modo diverso, avendo fin dalla prima scena girata insieme le giuste sensazioni.

Michonne, inoltre, è uno dei personaggi preferiti dall’attrice. Pollyanna è stata poi entusiasta dalla possibilità di lavorare a una serie che vede coinvolti talenti come Leslie Ann-Brandt e Matthew August Jeffers, di cui ha lodato l’interpretazione.

L’interprete di Jadis era stata informata cinque mesi prima della sua uscita di scena in The Walking Dead che sarebbe tornata sul set in occasione di altri progetti, venendo quindi informata che il personaggio non sarebbe morto. Pollyanna ha dovuto mantenere il segreto e, successivamente, durante la pandemia, ha ricevuto un messaggio da Scott Gimple in cui le veniva chiesto se volesse essere coinvolta nella seconda stagione di World Beyond, ricevendo immediatamente la sua disponibilità.

McIntosh ha persino svelato che era entusiasta all’idea di essere al centro di nuovi meme a causa del taglio di capelli di Jadis.

McIntosh ha quindi raccontato che le era stato detto che in The Walking Dead era stato compiuto un errore lasciando in una delle sue scene un elicottero sullo sfondo. Gimple le aveva detto che non si erano accorti di quel dettaglio, tuttavia era una bugia per proteggere i segreti necessari a mantenere la sorpresa per i fan.

Parlando del suo personaggio in The Ones Who Live, Pollyanna ha sottolineato che ha dovuto sacrificare molto e ha subito molte perdite difficili da affrontare, situazione che secondo lei ha causato nel personaggio molto senso di colpa, considerando che avrebbe dovuto proteggere le persone che si trovavano nella discarica. Jadis/Anne si è quindi trasformata progressivamente, compiendo anche delle scelte difficili e arrivando alla decisioni di non essere più una leader, ma di far parte di una comunità in cui non godeva della fiducia di chi ha il potere. L’attrice ha sottolineato che Jadis cerca sempre il suo scopo e di essere al sicuro, pur essendo al servizio di qualcosa di più grande. Al suo arrivo nella Civic Republic ha quindi dovuto andare alla ricerca di un modo per essere attiva e avere uno scopo:

Crede realmente in quello che la CRM può fare per salvare la civic republic e l’umanità, e l”ultima luce nel mondo’ è esattamente quello che crede sia il modo giusto per procedere. Rick arriva con questo suo idealimo e modo gentile con cui sostiene di essere dal lato giusto delle cose. Lo ha visto essere un leader forte, ma ora disposto, secondo lei, a sacrificare e rischiare tutto per motivi davvero egoistici.

Pollyanna sostiene che per Jadis si tratta di una scelta semplice sacrificare i propri bisogni per quelli della comunità.

Parlando delle prossime puntate dello spinoff di The Walking Dead, McIntosh ha sottolineato che spera i fan siano entusiasti del percorso e felici del finale, anche se è consapevole che ogni serie divide le opinioni degli spettatori.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Pollyanna McIntosh sulla serie The Walking Dead: The Ones Who Live?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook