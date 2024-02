Il 25 febbraio debutterà sugli schermi di AMC la nuova serie The Walking Dead: The Ones Who Live e Scott Gimple ha anticipato che i fan potranno vedere molti zombie, tra cui uno “esplosivo” di cui è stata diffusa una foto ufficiale.

Il responsabile del franchise televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman ha però aggiunto che non ci sarà spazio per la variante “intelligente” o quella caratterizzata da sangue acido in cui si è imbattuto Daryl (Norman Reedus) in Francia.

Gimple ha raccontato:

C’è una grande storia legata a quella specie di zombie, e al motivo per cui sta accadendo in Francia, o anche in Europa, come mostrato in Daryl Dixon. Prima che Daryl Dixon andasse in onda, abbiamo dato un’occhiata a quell’elemento alla fine di World Beyond, ed è realmente in Europa.

Lo spinoff si era infatti concluso con una scena ambientata in un laboratorio francese, dove viene uccisa una donna misteriosa che aveva dei video registrati dal virologo Dottor Edwin Jenner (Noah Emmerich) ad Atlanta.

Daryl, nello spinoff di cui è protagonista, si era poi ritrovato a bordo di una nave che trasportava degli zombie da usare per alcuni esperimenti ideati dal Dottor Lafleur (Francois Delaive) per conto di Madame Genet (Anne Charrier). Nella seconda stagione, intitolata The Book of Carol, si continuerà a raccontare la storia di quella tipologia di morti viventi che stanno venendo creati per provare a creare un esercito.

In The Ones Who Live, invece, ci saranno altre presenze:

Ci sono dei walker che spero le persone non abbiano mai visto, situazioni che non avete visto prima, cose che vi faranno rivoltare lo stomaco che non avete visto prima. Ma le versioni ‘pompate’, quelle sono in Europa.

