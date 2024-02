Alcuni fan di The Walking Dead hanno paragonato il Generale Maggiore Beale, interpretato da Terry O’Quinn in The Ones Who Live, al malvagio Thanos del Marvel Cinematic Universe e l’attore sembra aver apprezzato l’idea.

Terry, interprete del villain, ha infatti risposto a una domanda di ComicBook apprezzando il concetto che il personaggio leghi in qualche modo i vari tasselli della saga televisiva, essendo già stato nominato in precedenza in alcune delle serie ispirate ai fumetti di Robert Kirkman.

O’Quinn ha dichiarato:

Quella è una sensazione interessante che avete espresso. Dici: ‘Sembra possa essere’. Io dico invece: ‘Sono felice perché sembra possa essere in quel modo’.

L’attore, recentemente, aveva inoltre svelato di non aver mai visto la serie The Walking Dead prima di essere coinvolto nella realizzazione dello spinoff con protagonisti Andrew Licolon e Danai Gurira nei ruoli di Rick Grimes e Michonne, impegnati nel tentativo di ritrovarsi e tornare a casa dai propri figli.

Che ne pensate dell’idea che il Generale Maggiore Beale interpretato da Terry O’Quinn nella serie The Walking Dead: The Ones Who Live sia simile a Thanos?

