Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan hanno realizzato un video messaggio destinato al pubblico del Comic-Con 2022 dal set di Isle of the Dead, lo spinoff di The Walking Dead.

Nel breve filmato l’interprete di Maggie si rivolge ai fan:

Siamo qui per dirvi che ci mancate e vorremmo essere lì a festeggiare con voi.

Jeffrey dichiara subito dopo:

La fine di The Walking Dead è così vicina e ci teniamo così tanto. Dire addio ai nostri colleghi del cast, alla troupe e ai fan è stato estremamente difficile.

Lauren ha quindi spiegato che sono sul set per realizzare lo spinoff, ironizzando sul fatto che bisogna rimanere vicini ai propri nemici più di quanto si fa con gli amici. Morgan ha così ribadito che per scoprire come Maggie e Negan si ritroveranno a vivere insieme l’avventura al centro della nuova serie bisognerà prima vedere gli ultimi otto episodi di The Walking Dead.

I due attori hanno quindi promesso di tornare al Comic-Con di San Diego.

La prima stagione di Isle of the Dead sarà composta da sei episodi le cui riprese sono attualmente in corso nell’area di New York.

Al centro della trama ci saranno Negan e Maggie mentre si trovano nella Manhattan post-apocalittica, affrontando “zombie, gruppi di sopravvissuti, anarchia, pericoli, bellezza e terrore”.

Il progetto è stato creato dallo showrunner Eli Jorné e arriverà nel 2023 su AMC e AMC+.

Che ne pensate del video messaggio di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan dal set di Isle of the Dead? Lasciate un commento!

