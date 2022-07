Tra le 20 nomination ottenute da The White Lotus agli Emmy 2022 (qui l’elenco completo), ben 5 arrivano dalla categoria Miglior Attrice Non Protagonista in una miniserie: Connie Britton (Nicole Mossbacher), Alexandra Daddario (Rachel Patton), Natasha Rothwell (Belinda Lindsey), Sydney Sweeney (Olivia Mossbacher) e Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid). Quest’ultima sarà anche l’unica a ritornare nella seconda stagione dello show, che si chiamerà White Lotus: Sicily e sarà ambientata in un resort in Italia, raccontando una storia completamente diversa rispetto alla prima annata. Al centro della trama ci saranno nuovi ospiti dell’albergo interpretati tra l’altro da Michael Imperioli, Aubrey Plaza e F. Murray Abraham. In un’intervista a Deadline, l’attrice ha rivelato che The White Lotus 2 sarà “uno show differente, ancora più complicato rispetto alla prima stagione“.

Nella stessa intervista, Daddario e Jake Lacy (Shane Patton), hanno inoltre dichiarato che Mike White, creatore della serie, ha proposto un’idea per un futuro episodio con i loro personaggi. “Mike ha mandato un messaggio ad Alex [Daddario] e a me con l’idea di un episodio in cui noi due parliamo per mezz’ora; è solo la banalità della gente ricca su una barca“, le parole di Lacy.

Sebbene infatti non ci sia ancora una data d’uscita per la seconda stagione di The White Lotus, già si parla della possibilità di una terza. In una passata intervista, Casey Bloys, capo dell’HBO, si era dichiarato aperto all’idea:

Lo show è molto per Mike. Ovviamente, è passato dalle Hawaii all’Italia, e quindi dovrebbe pensare a dove vuole andare. La maggior parte degli showrunner che trovo… nessuno fa uno show solo per farlo. Devono essere davvero motivati da una storia che sentono di dover raccontare, di dover tirare fuori. Mike non è diverso. Se ha una storia o un tema che vuole esplorare per una terza stagione, ovviamente, saremmo entusiasti di parlarne con lui.

