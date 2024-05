The White Lotus

Carrie Coon ha condiviso qualche anticipazione riguardante la stagione 3 di The White Lotus, le cui riprese sono in corso in Tailandia.

L’attrice ha ricordato:

Si tratta di un cast immenso e internazionale. E penso che Mike White stia affrontando delle dinamiche realmente interessanti. Credo sia qualcosa che continuerebbe a fare se gli concederanno l’occasione, perché penso gli piacerebbe diventare più grande e internazionale, e creare gruppi di persone più strani. Quello è ciò che lo appassiona.

Carrie ha proseguito spiegando perché la considera una situazione interessante:

Penso sia importante in questo mondo vedere le persone che si imbattono una nell’altra in questo mondo. Ovviamente sta facendo una satira delle persone ricche bianche, e lo sta facendo davvero bene. Sta realmente rivolgendosi alle persone a cui bisogna parlare in un modo realmente interessante.

La protagonista di serie come The Leftovers ha quindi ricordato:

Ha avuto una stagione sui soldi e una sul sesso. E questa stagione è sulla morte. Quindi eccoci in questa nazione buddista. Si scontra con alcune cose nella mia vita che sono ora davvero interessanti da pensarci e mi sto sentendo incredibilmente gratificata. E la mia famiglia è incredibilmente stressata.

Nel cast delle puntate ci sono Parker Posey, Michelle Monaghan, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Tayme Thapthimthong, Milos Bikovic, Christian Friedl, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Natasha Rothwell che riprende il ruolo di Belinda Lindsey.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Carrie Coon sulla stagione 3 di The White Lotus?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie antologica ideata da Mike White nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Vanity Fair