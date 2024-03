Nel cast di The White Lotus, serie antologica HBO, sono presenti anche Sydney Sweeney e Simona Tabasco. Le due attrici hanno partecipato rispettivamente alla prima e alla seconda stagione, ma hanno recentemente condiviso lo schermo nell’horror Immaculate, in uscita a fine mese negli Stati Uniti. In una recente intervista con Den of Geek, si sono entrambe dichiarate disponibili a un potenziale ritorno nello show. Ecco le loro parole:

Sweeney: Amo la mia famiglia di White Lotus. Uno dei produttori di questo film [Immaculate], Dave Bernad, ha prodotto anche White Lotus, e credo che sarebbe molto divertente [un ritorno nella serie].

Tabasco: Sì, stavamo pensando di avviare una chat della stagione 1, della stagione 2 e forse della stagione 3 di White Lotus, in modo da rimanere in contatto come famiglia Lotus.

Ricordiamo che non sarebbe la prima volta che dei personaggi appaiono in più stagioni della serie: Jennifer Coolidge (Tanya) ha preso parte alle prime due; Natasha Rothwell ( Belinda Lindsey) alla prima e alla terza, le cui riprese sono da poco iniziate in Thailandia. Nel cast dei nuovi episodi troveremo Carrie Coon, Scott Glenn, Walton Goggins, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Parker Posey, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Tayme Thapthimthong, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Nicholas Duvernay, Francesca Corney, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Sydney Sweeney e Simona Tabasco in The White Lotus? Lasciate un commento!

FONTE: Den of Geek