Sydney Sweeney (Euphoria, Madame Web, The White Lotus) è al centro del primo trailer di Immaculate, il film di Michael Mohan che rilegge in chiave horror l’immacolata concezione.

Potete ammirarlo nella parte superiore della pagina.

Immaculate viene così descritto nella sinossi ufficiale diffusa da NEON:

Sydney Sweeney interpreta Cecilia, una devota suora americana, che intraprende un viaggio in un remoto convento nella pittoresca campagna italiana. La calorosa accoglienza di Cecilia si trasforma rapidamente in un incubo, poiché diventa evidente che la sua nuova casa nasconde un oscuro segreto e orrori inenarrabili.

Immaculate con Sydney Sweeney è uno dei tre horror che NEON, il noto studio americano indipendente che si occupa di produrre e/o distribuire film che vivono al di fuori del classico circuito delle major e dei colossi dello streaming, ha in programma per il 2024. Giusto una ventina di giorni fa, tramite YouTube, è stato diffuso il misterioso teaser di una di queste tre pellicole senza però specificare di quale lungometraggio si trattasse (a questo punto pare chiaro che non era riferito a Immaculate). Se ve lo siete pero lo trovate in questa pagina.

