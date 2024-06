The White Lotus 3 è attualmente in lavorazione in Thailandia, ma il CEO di HBO e Max, Casey Bloys, ha già programmi per la quarta stagione e oltre.

Racconta Bloys in un’intervista con Variety:

So che Mike ha molte idee su dove potrebbe andare. Siamo fortunati a fare affari con lui. E abbiamo attori che ora vogliono davvero partecipare allo show perché è una grande opportunità ed è scritto molto bene. Quindi penso che finché vorrà farlo, lo seguiremo. Ha davvero costruito un modello molto interessante per spostarsi in diverse parti del mondo e avere un cast rotante.

La serie antologica, creata da Mike White, è ambientata ogni stagione in un resort della fittizia catena che dà il nome al titolo. Questo permette di cambiare continuamente location (le Hawaii nella prima stagione, la Sicilia nella seconda) e attori, dal momento che gli ospiti dei resort sono sempre diversi.

Nelle prime due stagioni abbiamo avuto attori come Jennifer Coolidge (unico personaggio ricorrente ma che non tornerà…), Connie Britton, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Theo James, Aubrey Plaza, Sabrina Impacciatore e molti altri.

