I fan di The White Lotus stanno già condividendo le proprie ipotesi riguardanti la stagione 3 della serie creata da Mike White.

Per ora i produttori non hanno rivelato anticipazioni, tranne quelle relative a una possibile ambientazione in Asia per poter approfondire il tema della spiritualità e i contrasti esistenti tra le filosofie e le religioni occidentali e orientali.

Il creatore dello show, in precedenza, aveva dichiarato che immaginava il mondo di White Lotus come un universo in stile Marvel, con personaggi che entrono ed escono liberamente dalla narrazione.

I fan hanno quindi iniziato a ipotizzare che nelle prossime puntate ritorni in scena il personaggio di Nicole Mossbacher, interpretato da Connie Britton, insieme ad Abby, la moglie di Dom (Michael Imperioli), che nei recenti episodi ha avuto la voce di Laura Dern. Alcuni spettatori hanno persino ipotizzato che le due donne siano sorelle o abbiano un legame di qualche tipo.

Connie, intervistata da Deadline, aveva dichiarato qualche mese fa:

Mike White voleva che facessi parte della seconda stagione e c’era un’idea che avevo amato per il personaggio. La nostra intenzione è di realizzarla nella terza stagione. Un pezzo del casting non ha funzionato nella seconda stagione e speriamo quindi di poterlo fare nella terza.

Che ne pensate? Sperate che l’ipotesi di un coinvolgimento di Connie Britton e Laura Dern nella stagione 3 di The White Lotus si realizzi?

Fonte: TVLine