HBO ha deciso che Miloš Biković non farà parte del cast della stagione 3 di The White Lotus, le cui riprese si svolgeranno in Tailandia.

Secondo alcune indiscrezioni l’attore avrebbe avuto la parte di Valentin, uno yogi che flirta con le clienti e lavora come Life Enhancement Mentor nell’hotel al centro della trama.

La produzione riassegnerà il ruolo prima dei ciak previsti a Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Miloš Biković ha rilasciato una dichiarazione in cui dichiara:

Sono cresciuto in una nazione divisa dalla guerra. A 11 anni ho affrontato giorni e notti nei rifugi mentre la mia terra e la mia città natale venivano bombardate. E non potrei augurare a nessuno quella devastazione. Ci sono sempre più conflitti attivi nel mondo intero. Ognuno è diverso. Ognuno è straziante. Mi auguro che tutti si concludano e prevalgano i principi dell’amore.

L’attore serbo-croato ha aggiunto:

Oggi c’è una campagna mirata scatenata contro di me, che sembra una manovra esterna per influenzare le decisioni, in grado di creare un disturbante precedente che mette in ombra l’essenza della libertà artistica. Il risultato di una tale narrazione è il trionfo dell’assurdità e la sconfitta dell’arte.

Miloš ha proseguito:

Ero onorato di essere stato scelto per far parte di di The White Lotus, una serie che considero in modo molto positivo e con colleghi che rispetto profondamente. Tuttavia, la mia partecipazione non è possibile a causa di motivi che vanno oltre il regno dell’arte e non mi inchinerò a qualsiasi narrazione che cerca di compromettere la mia integrità. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno difeso. Auguro ai miei colleghi un grandioso successo nel creare la prossima stagione. A prescindere da tutto, credo fortemente che l’arte possa guarire. Credo possa aiutare a unire l’umanità. Ciò in cui credo e il mio impegno per l’arte non verranno modificati.

La decisione della HBO è stata presa dopo oltre una settimana dall’accusa pubblica compiuta dal Ministro degli Affari Esteri Ucraino che aveva criticato la scelta della HBO dichiarando che Miloš Biković sostenga la violazione delle leggi internazionali e il genocidio.

La polemica era nata a causa dalle precedenti interazioni dell’attore con la Russia e per un post in cui non aveva condannato apertamente la guerra in Ucraina.

