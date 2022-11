Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 della serie The White Lotus si è concluso con una svolta che ha portato la storia ad avere un inaspettato punto in comune con House of the Dragon.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntatata andata in onda su HBO, Tanya (Jennifer Cooldige) e Portia (Haley Lu Richardson) hanno trascorso la giornata e la nottata insieme a Quentin (Tom Hollander) e suo nipote (Leo Woodall), mentre si trovano a Palermo. Tanya ha poi sentito degli strani rumori provenire dalla villa e ha scoperto i due impegnati in un rapporto sessuale, situazione alquanto sconvolgente considerando che sono zio e nipote.

La situazione potrebbe comunque essere molto diversa e alcuni spettatori si stanno chiedendo se Jack sia stato assunto da Quentin, fingendo di avere un legame in famiglia, e i due stiano mentendo alle due protagoniste.

Al sito Entertainment Weekly, il cast ha quindi commentato la situazione. Richardson ha sottolineato:

Povera Portia, stava finalmente ottenendo quello che voleva, sulla carta, scoprendo poi semplicemente che sta avendo dei rapporti con suo zio. E non è ciò che sembra. Non vorresti mai scoprire che il tizio che stai frequentando e con cui stai scappando sta sco**ndo con suo zio! Non vuoi scoprirlo!

Adam DiMarco, interprete di Albie che è stato lasciato da Portia, ha ironizzato dichiarando:

Odio onestamente quando accade.

L’interprete di Portia ha aggiunto:

Odio quella situazione, accade troppo spesso. Dalla prospettiva di Portia, si tratta di un esempio davvero estremo di come non si possa davvero fidarsi di questa eccitazione esterna o convalida con al centro gli uomini, perché sta finendo per accoppiarsi con suo zio.

Adam ha ribadito:

Sì, devi trovare la tua vera felicità e pace dentro di te, perché qualcuno potrebbe avere dei rapporti sessuali con il proprio zio.

Portia, secondo la sua interprete, dovrà ora andare in terapia, mentre DiMarco ha ricordato:

Le persone amano Game of Thrones proprio per questo motivo.

Richardson ha ammesso che anche lei si è entusiasmata per le scene presenti in House of the Dragon, anticipando poi che le prossime puntate di The White Lotus saranno ancora “più folli”.

DiMarco ha aggiunto:

Mike White è così grandioso nel creare queste storie che procedono lentamente e poi, a un certo punto, semplicemente esplode e noi siamo a quel punto. Ci sono esplosioni ovunque, esplosioni alla fabbrica dei fuochi di artificio.

Che ne pensate della rivelazione in stile House of the Dragon nella puntata 5 di The White Lotus? Lasciate un commento!

