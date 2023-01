Il finale della stagione 2 di The White Lotus ha portato i fan di Jennifer Coolidge a chiedersi se realmente Tanya McQuoid sia destinata a non apparire più sugli schermi o se ci sarà spazio per un progetto prequel.

Non proseguite con la lettura se non avete completato la visione della seconda stagione!

La storia si è infatti interrotta con la morte di Tanya, che era riuscita a sopravvivere a un tentato omicidio, dopo una caduta accidentale.

Jennifer ha ora parlato della possibilità che in futuro Tanya torni come star di un progetto prequel.

Per me, penso che potrebbe sembrare come qualcuno che si lamenta o qualcosa di simile. Se riuscite a far portare avanti quell’idea… Dovete incontrare Mike White. So che lo farete. Diteglielo!

Coolidge ha infatti ricordato:

Ho detto: ‘Devo realmente essere uccisa?’. E White ha risposto: ‘Sì, è finita, Jennifer’.

Che ne pensate? Vorreste venisse realizzata una serie prequel di The White Lotus con star Jennifer Coolidge?

