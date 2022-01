Ladisarà ambientata in Sicilia e la produzione della serie targata HBO ha inoltre annunciato nuovi arrivi nel cast.Secondo quanto riporta il sito, un albergo della catena Four Seasons, come accaduto nella prima stagione, sarà la location usata per girare una nuova storia legata a una struttura della The White Lotus. La scelta sarebbe quella di usare il San Domenico Palace di Taormina, che è attualmente chiuso alla clientela fino ad aprile, per raccontare quello che accade a un altro gruppo di viaggiatori in vacanza.

Tra gli interpreti della seconda stagione ci saranno, oltre ai già annunciati Michael Imperioli e Aubrey Plaza, anche F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco e Haley Lu Richardson. Jennifer Coolidge, inoltre, dovrebbe riprendere la parte di Tanya McQuoid.

Imperioli avrà il ruolo di Dominic Di Grasso, in arrivo al resort italiano della White Lotus insieme all’anziano padre Bert Di Grasso (Abraham) e al figlio (DiMarco), che si è da poco laureato. Plaza, invece, avrà il ruolo di Harper Spiller, una donna in vacanza con il marito e i suoi amici. Hollander sarà Quentin, un britannico che è in vacanza con gli amici e il nipote. Richardson, infine, sarà Portia, una giovane in viaggio con il suo capo.

Plaza ha dichiarato a Variety:

Ero una fan della stagione 1, ma l’aspetto più importante è che ero una grande fan di Mike White. Sono davvero eccitata all’idea di lavorare con lui. Sono davvero onorata di far parte di questa serie televisiva e spero di non deludere nessuno. Sembra che tutti abbiano visto questo show.

Che ne pensate della scelta dell'Italia come location per le riprese della stagione 2 di The White Lotus?

