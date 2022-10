Il secondo capitolo della storia di The White Lotus arriverà sugli schermi di HBO, e in Italia di Sky e in streaming su NOW, il 7 novembre, ma il creatore della serie Mike White ha già idee per la stagione 3.

Lo sceneggiatore e produttore ha spiegato:

Abbiamo appena consegnato l’ultimo episodio della seconda stagione ieri al network, quindi è difficile pensare alla prossima corsa.

White ha però aggiunto:

Ma se dovessimo farla, penso sarebbe divertente forse andare in un continente totalmente diverso. Abbiamo girato in Europa, e forse in Asia, qualcosa di folle come quello, sarebbe divertente.

Tra gli interpreti di un potenziale terzo capitolo potrebbe però esserci di nuovo Jennifer Coolidge:

Lei è mia amica e tutti l’hanno amata nella prima stagione. E ho pensato ‘Non posso andare in Italia senza Jennifer’. E forse è ancora così. Forse non puoi nemmeno andare in Giappone senza Jennifer. Ci sono così tanti attori con cui abbiamo lavorato fino a questo momento, bisogna semplicemente vedere chi è disponibile.

Nel cast della seconda stagione di The White Lotus, che con la prima stagione ha conquistato 20 Emmy, ci sono Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Beatrice Grannó e Simona Tabasco. La storia sarà ambientata in una struttura alberghiera situata in Italia.

