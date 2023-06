Jensen Ackles ha rotto il silenzio sulla cancellazione definitiva di The Winchesters. La serie prequel di Supernatural, infatti, non aveva ottenuto il rinnovo da parte di The CW e così in queste tre settimane Warner Bros. TV aveva cercato una nuova casa, sostenuta da una campagna social lanciata dallo stesso Ackles, che è produttore esecutivo. Non è stato tuttavia possibile trovare un nuovo network o streamer in grado di ordinare una seconda stagione, e nel suo messaggio di commiato Ackles ha spiegato anche il possibile motivo:

A tutti coloro che hanno visto, seguito e sostenuto la nostra storia, GRAZIE. E a tutti quelli che hanno portato la serie in vita… Non potrei essere più fiero di ciò che abbiamo fatto tutti insieme. Ma come si dice… Il tempo è tutto. Un colossale cambiamento nel Network, accoppiato a uno sciopero dell’industria… aiuto… Questo sì che è un tempismo perfetto. Sogni d’oro… …finché non ci incontreremo di nuovo. Da qualche parte, sulla via.

Insomma, come ipotizzavamo già ieri una serie di sfortunate coincidenze hanno reso ostile il contesto in cui sarebbe stato possibile un rinnovo. Da un lato, il passaggio di proprietà di The CW ha portato a una raffica di cancellazioni per risparmiare, dall’altra lo sciopero degli sceneggiatori impedisce agli studios di fare piani a breve e medio termine.

Vedremo se in futuro il franchise di Supernatural si espanderà ulteriormente. Vi terremo aggiornati!