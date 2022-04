, il prequel di, racconterà la storia di John e Mary Winchester, tramite la voce del loro figlio ormai adulto,, interpretato ancora una volta da

Ackles, che sarà anche produttore esecutivo della serie, ha svelato a TV Line che i due show si collegheranno in una maniera pazzesca e inaspettata, e non semplicemente come una serie prequel:

Ad essere onesti, all’inizio non ero sicuro di poterlo fare, c’è voluto un incontro tra me e lo sceneggiatore Robbie Thompson, in cui abbiamo deciso di non seguire una linea retta per collegare i due prodotti, non sarebbe stato divertente, ma noioso. Questa è una storia semplice. Se colleghiamo quei punti in un modo sovrannaturale molto più folle e inaspettato, allora abbiamo una serie di cui vale la pena. Quindi è quello che abbiamo fatto.

La star di Supernatural ha proseguito:

Questa è una cosa entusiasmante, secondo me, i punti focali sono stati stabiliti dalla serie madre, come la chiamiamo amorevolmente, e verranno toccati. Ma arriveremo a quei punti di passaggio in un modo che probabilmente non ci aspettavamo. E questo è ciò con cui ci stiamo davvero divertendo, come se la storia si stesse unendo. Non è semplicemente un incontro tra mamma e papà, non è un prequel a sé stante. Questo è quello che è successo davvero. Giochiamo coi momenti che sono stati discussi e di cui si è parlato, solo forse in un modo leggermente diverso che sarà in grado di lasciare a bocca aperta.

The CW ha al momento ordinato il pilot dello show prequel di Supernatural.

