In autunno debutterà sugli schermi di The CW la serie The Winchesters, prequel di Supernatural, e l’ideatore e produttore Jensen Ackles ha svelato che vorrebbe coinvolgere nel progetto anche Jeffrey Dean Morgan.

L’interprete di Dean Winchester sarà la voce narrante delle puntate dedicate alla storia di John e Mary Winchester, interpretati da Drake Rodger e Meg Donnelly.

Ackles, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora svelato:

Sappiamo tutti cosa è accaduto recentemente con Spider-Man.Ed è quello che vorrei vedere a un certo punto: tutti i John.

In Supernatural è stato Jeffrey Dean Morgan il primo interprete di John Winchester, in occasione della seconda stagione della serie. Successivamente Matt Cohen ha recitato nello show con la parte dei genitori di Dean e Sam in occasione di alcuni flashback. Jensen vorrebbe quindi coinvolgerli in qualche modo, probabilmente dando spazio a varie linee temporali:

Non sono uno sceneggiatore, non so come scrivere quel tipo di cose, ma certamente abbiamo gettato le basi. Vedremo cosa accadrà.

La serie prequel avrà come star Drake Rodger e Meg Donnelly nella parte di John e Mary, coppia di cui si mostrerà l’inizio della loro storia d’amore e il modo in cui faranno di tutto pur di salvare il loro amore e il mondo intero.

La serie è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

