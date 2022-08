Jensen Ackles ha ideato ed è stato coinvolto in modo attivo nella produzione di The Winchesters, lo spinoff prequel di Supernatural, e Meg Donnelly ha rivelato in che modo è stata aiutata dalla star durante le riprese.

In un’intervista rilasciata a ScreenRant, l’interprete di Mary Campbell ha infatti spiegato:

In occasione del pilot, Jensen era sul set ogni giorno e ha dato così tanti consigli. Mi ricordo che il primo giorno stavo cercando di aprire un lucchetto per aprire una porta e ha detto ‘Oh, dobbiamo farlo in questo modo per essere più convincenti.. Fidati di me, l’ho fatto per un po’. E ho reagito pensando ‘Oh, fantastico’. Erano delle piccole cose di quel tipo.

L’attrice ha poi aggiunto, parlando del suo co-protagonista:

Drake Rodger è molto più alto di me, quindi Jensen ha detto ‘Quando facevo delle scene con Jared non mi piegavo mai all’altezza dell’anca perché sembri ancora più basso. quindi stai sicura di essere sempre in piedi dritta perché io l’ho imparato nel modo più duro’. Ho pensato ‘Oh!’. Erano piccole cose come quella, o ci faceva notare dei dettagli nello show perché ci sono continuamente degli easter egg ovunque. Semplicemente ci raccontava dei vari mostri, dai vari termini usati per i cacciatori. Averlo sul set è realmente utile.

Che ne pensate degli aneddoti di Meg Donnelly sull’aiuto ricevuto da Jensen Ackles? Lasciate un commento!

La serie prequel avrà come star Drake Rodger e Meg Donnelly nella parte di John e Mary, coppia di cui si mostrerà l’inizio della loro storia d’amore e il modo in cui faranno di tutto pur di salvare il loro amore e il mondo intero. Ackles sarà la voce narrante riprendendo il ruolo di Dean Winchester.

La serie è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

Potete rimanere aggiornati sull’universo di Supernatural grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant