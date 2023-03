Il produttore Robbie Thompson ha svelato che il season finale della serie The Winchesters sarà soddisfacente, anche nel caso in cui The CW decida di non procedere con il rinnovo.

Intervistato da TVLine, Thompson ha spiegato:

Ho parlato con molti dei nostri partner della Warner Bros perché, ovviamente, non siamo certi di cosa accadrà. Abbiamo parlato di situazioni che potremmo considerare lungo il percorso [se lo show non sarà rinnovato e ha bisogno di una nuova casa]. Ma la risposta immediata e che non sappiamo cosa accadrà e probabilmente non lo sapremo per un po’.

Il produttore ha aggiunto:

Posso solo dire che, nonostante questo periodo sia incerto, lavorare con i nostri partner di The CW e Warner Bros, in particolare, è stato fantastico.

Il produttore ha poi parlato del finale di stagione dichiarando:

Abbiamo letteralmente appena finito questo episodio. Quindi sto apprezzando la sensazione: ‘Ehi, siamo arrivati al traguardo’, e qualsiasi cosa accadrà va bene. Spero che potremo raccontare molte storie.

Thompson ha però condiviso la sua speranza di ottenere il rinnovo per la stagione:

Ho scritto l’inizio della seconda stagione, semplicemente per capire: ‘So dove stiamo andando?’. E poi quando abbiamo avuto l’ordine di 13 episodi invece che 22, ho considerato la questione pensando ‘Okay, bene, potrebbe comunque funzionare?’. E ha funzionato. E quindi ho provato la sensazione che stessimo andando nella giusta direzione e che c’era ancora qualcosa da raccontare anche se potenzialmente potrebbe esserci solo una prima stagione da 13 episodi, ma il finale sarà soddisfacente senza lasciare le persone in sospeso, perché quella è sempre la cosa peggiore.

Che ne pensate? Siete felici che The Winchesters avrà comunque un season finale soddisfacente nonostante non sia ancora stato annunciato il rinnovo per la seconda stagione?

Fonte: TVLine