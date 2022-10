Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Winchesters, la serie spinoff di Supernatural, ha debuttato sugli schermi di the CW e il primo episodio contiene dei riferimenti e degli easter egg alla storia di Sam e Dean Winchester andata in onda per 15 stagioni.

Lo showrunner Robbie Thompson ha ora spiegato a TVLine che i fan scopriranno entro la fine di primi 13 episodi della storia di John e Mary, in che punto della storia di Dean si collocano le scene in cui il personaggio interpretato da Jensen Ackles sta scrivendo il suo diario:

Dove sia attualmente è un mistero. Abbiamo offerto degli indizi dal punto di vista visivo che penso i fan abbiano già capito e abbiano quindi delle teorie su dove si trova. Ma risolveremo sicuramente dove è quell’affascinante giovane uomo rispetto alle stagioni finali di Supernatural.

Thompson non ha nemmeno voluto confermare o smentire le ipotesi che la storia di John e Mary sia ambientata sulla Terra dove si svolgono gli eventi di Supernatural o su una delle versioni alternative che esistono nell’universo:

Sono un grande fan delle storie che si svolgono in modo indipendente. Capisco che ci sono persone preoccupate e che vogliono assicurarsi che non rovineremo la continuità, e capisco al 100% quella preoccupazione. Tutto quello che posso dire è che non faremo a pezzi o cancelleremo niente, francamente, se abbiamo compiuto il nostro lavoro nel modo giusto. Ma il modo in cui lo faremo resterà per ora un mistero. Prometto che risolveremo tutte le domande ma, per ora, si tratta di compiere il percorso con noi e vedere dove stiamo andando.

Lo showrunner ha poi confermato che ogni puntata proporrà la voce narrante di Dean Winchester, anche se Jensen Ackles non apparirà in tutti i capitoli della storia. Thomas ha confermato inoltre che Gilm McKinney ha letto la lettera di Henry e ci saranno ulteriori volti conosciuti di Supernatural che appariranno negli episodi:

Non ho ancora la libertà di dire chi, ma nella seconda parte dei nostri primi 13 episodi vedrete sicuramente qualcuno di conosciuto, elemento che mi entusiasma realmente.

Il regista Glen Winter ha poi compiuto, secondo Thomas, un lavoro incredibile nel creare la scena in cui appare il cartellone di Slaughterhouse-Five:

Abbiamo fatto i nostri compiti per casa. So che è stato un elemento diventato fonte di alcune teorie. Ancora una volta non posso confermare o negare, ma ovviamente quella era la storia che Dean collega alla madre in Supernatural per dimostrare che sa una cosa o due su di lei. Penso che fosse nella stagione 12. Voleva semplicemente evocare quell’elemento ed era uno di quei momenti di cui sentiamo parlare nella serie madre, ma non l’abbiamo mai visto prima…

Lo showrunner ha aggiunto:

Stavamo girando in una piccola cittadina chiamata Amite, a solo un’ora di distanza da New Orleans e l’intera strada sembra ancora nel 1972, poi la telecamera sposta l’inquadratura verso l’alto per quella rivelazione ed è stato realmente, davvero, eccitante. Era come fare un passo dentro la storia e stavo letteralmente indossando una t-shirt di Slaughterhouse-Five che avevo portato con me per l’occasione.

