Quest’autunnotornerà nel mondo dicon, la serie prequel che racconterà l’epica storia d’amore mai raccontata di come John incontrò Mary e di come misero tutto in gioco per salvare non solo il loro amore ma il mondo intero. La serie vedrà il ritorno dinei panni di, che fungerà da narratore della serie, ma a quanto pare non sarà l’unico volto e personaggio familiare che lo show porterà ai fan.

Parlando con TVLine, Ackles ha detto che con The Winchesters, la porta è aperta per consentire ai personaggi di Supernatural più amati dai fan di apparire e in una varietà di modi diversi.

“La cosa bella di questo mondo è che nulla è fuori discussione“, ha detto Ackles. “Abbiamo modo di riportare i personaggi preferiti dai fan e gli attori che li hanno interpretati. Abbiamo anche la possibilità di riportare in scena versioni più giovani di quei personaggi“.

The Winchesters avrà come protagonisti Drake Rodger di The In Between nel ruolo di John e Meg Donnelly di American Housewife nel ruolo di Mary. Nel cast ci sarà anche Bianca Kajlich di Legacies, nel ruolo della madre di John, Mary.

“Ad essere onesti, pensavo: “Non so se possiamo farlo””, ha rivelato Ackles, “e poi ci siamo seduti io e [lo sceneggiatore] Robbie [Thompson] e abbiamo detto: “Beh, sappiamo che dobbiamo fare questo e sappiamo che dobbiamo fare quello, ma se ci limitiamo a collegare questi punti con una linea retta, non è divertente. È noioso. È una storia semplice. Se colleghiamo quei punti in un modo molto più folle e selvaggio di Supernatural, allora abbiamo uno show”. Ed è quello che abbiamo fatto“.

Ackles ha anche spiegato che la serie riprenderà il canone precedentemente stabilito per John e Mary, esplorandolo in un modo unico.

“Questa è la cosa più eccitante, secondo me, è che i punti di riferimento o i punti fermi che sono stati stabiliti sulla nave madre, come la chiamiamo amorevolmente, verranno affrontati“, ha aggiunto Ackles. “Ma arriveremo a quei punti fermi in un modo che probabilmente non ci aspettavamo. Ed è questo che ci diverte davvero: la storia si sta componendo. Non è la versione slavata. Non è la versione edulcorata di come mamma e papà si sono conosciuti. È quello che è successo davvero“.

“Ma giochiamo con gli aspetti che sono stati trattati e di cui si è parlato“, ha continuato Ackles, “solo che forse in un modo un po’ diverso, che sembra come dire: ‘Whoa, aspetta, sapevamo che era successo, ma non sapevo che era successo per questo motivo o come era successo’“.

Leggi anche: The Winchesters e Independence, i trailer delle serie prequel di Supernatural e Walker