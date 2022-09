The Witcher 3 uscirà nell’estate 2023, ecco il teaser poster

Durante il TUDUM di questa sera, Netflix ha annunciato ufficialmente quando uscirà la terza stagione di The Witcher, una delle serie più importanti dello streamer che ha già generato un prequel intitolato Blood Origin.

La terza stagione arriverà ufficialmente nell’estate 2023, come ha annunciato la stessa showrunner Lauren S. Hissrich condividendo un teaser poster:

Vedete, questo è il momento in cui diventa tutto reale per me: i brividi di quando vengono pubblicati i teaser. Non vedo l’ora che il mondo assista a ciò a cui stiamo lavorando nell’universo di The Witcher!