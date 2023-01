The Witcher 3: la creatrice sull’eventualità di dividere la stagione in più parti

Durante una recente intervista per The Witcher: Blood Origin, la creatrice di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich ha parlato della possibilità di dividere la prossima stagione in più parti, dato che le sfide dei VFX continuano a causare ritardi a Hollywood. Schmidt Hissrich si aspetta inoltre almeno altri sette mesi di post-produzione prima dell’uscita della nuova stagione, il che potrebbe pesare a favore della suddivisione della stagione.

Durante l’intervista con Schmidt Hissrich e Declan De Barra, co-creatori di The Witcher: Blood Origin, che potete leggere integralmente qui, Collider ha chiesto quando sarà disponibile la prossima stagione di The Witcher e se Netflix potrebbe rilasciare gli episodi in due parti.

“Non ne abbiamo ancora parlato [di dividere la stagione], ma a questo punto credo che, vedendo quello che accade su tutti i principali streamer, non lo escluderei. Ciò di cui sono certa è che non rilasceremmo mai nulla di cui non siamo incredibilmente orgogliosi. È questo che determina la nostra data di lancio. E credo che sarà interessante. Anche in questo caso, abbiamo ancora molto tempo, circa otto mesi prima dell’uscita della terza stagione di The Witcher. Quindi, se Dio vorrà, riusciremo a far uscire tutto nello stesso periodo. Ma chissà, vedremo cosa succederà”.

Basata sull’omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski, The Witcher racconta la storia di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un cacciatore di mostri che rimane invischiato in complesse dispute politiche mentre vaga in un mondo fantastico unico. The Witcher è diventato rapidamente una delle produzioni originali di maggior successo di Netflix al momento della sua uscita nel 2019. Sfortunatamente, a causa della pandemia e del pesante lavoro di post-produzione in CGI richiesto dalla serie, la seconda stagione è arrivata solo nel dicembre 2021.

Nell’agosto 2021 è uscito il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, incentrato sul mentore di Geralt, Vesemir (Kim Bodnia). E proprio la settimana scorsa è arrivata in piattaforma The Witcher: Blood Origin, una miniserie spinoff che si svolge 1200 anni prima della serie originale.

Queste produzioni spinoff contribuiscono a espandere il ricco universo di The Witcher, ma l’attesa per i nuovi episodi della serie madre è spasmodica, in primis perché segna l’ultima apparizione di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ruolo che Liam Hemsworth interpreterà a partire dalla quarta stagione.

The Witcher: Blood Origin, The Witcher: Nightmare of the Wolf, e le prime due stagioni di The Witcher sono ora disponibili su Netflix.