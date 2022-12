The Witcher 3: la showrunner promette un’epica uscita di scena per Henry Cavill

La stagione 3 di The Witcher sarà l’ultima con protagonista Henry Cavill e la showrunner della serie ha dichiarato che sarà al centro di un’eroica uscita di scena.

Lauren Hissrich, intervistata da Entertainment Weekly, ha infatti spiegato:

Henry ha dato così tanto allo show e vogliamo onorarlo in modo appropriato.

Le nuove puntate saranno in parte ispirate al romanzo Il tempo della guerra scritto da Andrzej Sapkowski, quarto capitolo della saga letteraria di Geralt:

Per me ciò che è così interessante è che la stagione 3 è la cosa più vicina a un adattamento fedele dei romanzi che abbiamo realizzato. Ovviamente non possiamo adattare ogni pagina, ma Il tempo della guerra ci ha dato così tanti eventi pieni di azione, punti importanti della trama, momenti che definiscono i personaggi, enormi rivelazioni riguardanti un cattivo temibile. C’è così tanto da fare che siamo riusciti a rimanere realmente fedeli ai libri.

Lauren ha ricordato:

La grande svolta di Geralt riguarda il rinunciare a essere neutrale e fare qualsiasi cosa pur di raggiungere Ciri. E per me è l’uscita di scena più eroica che potevamo avere, anche se non era scritta per esserlo. Geralt ha una nuova missione in mente quando ritorniamo da lui nella stagione 4, è un Geralt leggermente diverso da come ce lo aspettavamo.

Attualmente, secondo quanto dichiarato da Hissrich, non si è pensato a un modo per riuscire a mantenere Cavill nel mondo di The Witcher, in particolare ora che è stato confermato che non potrà interpretare nuovamente Superman come era invece stato dichiarato alcuni mesi fa.

La showrunner ha confermato:

Non ci abbiamo nemmeno pensato a questo punto. Abbiamo dei progetti per far proseguire la saga in vari modi. Amo la serie principale, resterò coinvolta, ma ovviamente abbiamo Blood Origin che sta per uscire. Spero che il franchise non finisca per un po’. Penso quindi che le possibilità siano infinite, e vedremo cosa accadrà.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dall’uscita di scena di Henry Cavill dalla serie The Witcher?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW