Quella che a inizio anno sembrava solo un’ipotesi diventerà quasi sicuramente realtà: quando manca ormai pochissimo all’uscita del trailer di The Witcher 3, giunge notizia che la nuova stagione verrà divisa in due parti, una in uscita a giugno e l’altra a luglio, seguendo la stessa strategia distributiva adottata un anno fa con Stranger Things 4.

A diffondere la notizia il sempre bene informato RedanianIntelligence, e la conferma dovrebbe arrivare a breve assieme al trailer.

La prima parte uscirà il 29 giugno, la seconda parte il 27 luglio. Non sappiamo ancora se gli otto episodi verranno divisi 4 a 4 o, come nel caso di Stranger Things 4, la seconda parte consisterà di meno episodi.

Ricordiamo che nel cast della terza stagione vi saranno Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

Ricordiamo anche che nella quarta stagione la parte di Geralt sarà affidata a Liam Hemsworth.

