Il produttore Tomek Baginski ha parlato del futuro di The Witcher e dell’arrivo di Liam Hemsworth, commentando le ipotesi dei fan riguardanti il passaggio di consegne con Henry Cavill che sostengono coinvolgerà altre Sfere.

In un’intervista a Wyborcza, il produttore ha sottolineato:

Molti lettori dei libri dimenticano quello che Andrzej Sapkowski ha fatto nel quinto volume della saga. Per me questa è una delle cose più importanti dell’intera storia. Non faccio riferimento a eventi specifici, ma al contesto narrativo che è stato introdotto in quel romanzo. Improvvisamente, all’inizio del libro, scopriamo che tutto quello che abbiamo letto fino a quel momento potrebbe non essere vero.

Baginski ha aggiunto:

Questa situazione non può essere paragonabile, ad esempio, al concetto di multiverso che è attualmente popolare, in cui improvvisamente, dal nulla, ci sono molte realtà diverse.

Il produttore ha sottolineato:

C’è un’unica realtà nell’opera di Sapkowski, ma essendo una storia del passato, quello che sappiamo è stato filtrato da vari autori, storici, scrittori… Forse è la versione di Jaskier o di qualcuno di diverso. Forse Ciri aveva occhi di un colore diverso, era un personaggio differente, e questi eventi sembravano diversi dal punto di vista degli elfi.

Il produttore ha ribadito:

Dirò questo: mi ricordo le discussioni quando sono stati pubblicati i libri. 20 anni fa, quando è uscito il quinto libro, le persone erano davvero frustrate. Tutto era stato ribaltato.

Baginski ha aggiunto:

Doveva essere un fantasy, ma si è trasformato in un discorso filosofico sulla natura della realtà. In questo contesto, il mondo costruito da Andrzej Sapkowski mi sembra uno dei più flessibili di tutti all’interno del fantasy. Ci sono, ad esempio, citazioni di enciclopedie o canzoni contemporanee all’inizio di ogni capitolo. Improvvisamente si scopre che possiamo saltare avanti e indietro in questa narrazione, cambiare il contesto in cui è accaduto, ecc… Vedo cosa sta accadendo tra i fan e come interpretano rigidamente cosa sia The Witcher, ma la verità è che possono esserci molti diversi modi per interpretarla.

Secondo il produttore i fan potrebbero avere delle reazioni molto diverse durante la quarta stagione:

Credo che quello che è stato pianificato sia in linea con i romanzi. Ma io potrei interpretarlo in modo diverso rispetto a qualcuno che potrebbe non superare il fatto che il volto di Geralt sia cambiato. Mi piace realmente l’idea per l’inizio della stagione 4, ma bisognerà scoprire la reazione dei fan.

Baginski ha concluso:

The Witcher permette molta libertà e Andrzej Sapkowski si è concesso una via di uscita per rendergli più semplice dare spazio alla trama nel quinto volume. Per quel dettaglio è difficile dire ‘no’, sostenere che qualcosa sia decisamente proibito. Non lo è perchè abbiamo solo una versione della storia e tutte le altre sono ugualmente vere.

Che ne pensate dei commenti del produttore di The Witcher che potrebbero spiegare come avverrà l’arrivo di Liam Hemsworth?

Fonte: Wyborcza

