Anya Chalotra tornerà a indossare i panni di Yennefer nella stagione 3 di The Witcher, in arrivo domani su Netflix.

In una lunga intervista sulla stagione 3 dello show, l’attrice ha parlato anche della sostituzione del protagonista. Dalla prossima stagione infatti Henry Cavill lascerà il posto a Liam Hemsworth:

Non lo sapevamo fino a dopo aver girato la terza stagione. Ed è sempre emozionante girare la fine di ogni stagione – sai, quell’ultima scena che fai con le persone con cui hai lavorato per otto mesi. È sempre emozionante, ma vivi in ​​​​quel momento. E non lo sapevamo fino a dopo le riprese.

Penso che sentiremo tutti la sua mancanza. È stato con noi dal primo giorno. Ne abbiamo passate tante insieme. Sono passati cinque anni non solo da questo mondo che abbiamo in “The Witcher”, ma col COVID – e tutte queste cose che abbiamo affrontato insieme, ed è un forte legame. Ma tutto ciò che facciamo finisce. Henry sta passando a un nuovo capitolo della sua vita, ed è davvero entusiasmante. Abbiamo trascorso cinque anni meravigliosi con lui e sono entusiasta anche per l’arrivo di nuova energia. Liam sarà splendido, ne sono sicura. Non gli ho ancora parlato – beh, gli ho parlato ma non l’ho incontrato. Quindi sì, sono entusiasta per questo.