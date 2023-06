The Witcher

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per il volume 1 della stagione 3 di The Witcher, in arrivo questo giovedì sulla piattaforma.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, possiamo vedere Geralt e Ranuncolo discutere sull’essere neutrali, e su cosa questo garantisce nel proprio destino.

La prima parte della stagione 3 di The Witcher, l’ultima con protagonista Henry Cavill uscirà in streaming il 29 giugno, la seconda parte il 27 luglio.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 di The Witcher sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, gli sceneggiatori degli episodi sono: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio e Troy Dangerfield.

The Witcher è disponibile su Netflix.

Cosa pensate del trailer del volume 1 della stagione 3 di The Witcher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili