The Witcher: Blood Origin, il creatore svela il legame con la stagione 2 della serie originale

Il creatore della serie The Witcher: Blood Origin ha svelato in che modo gli episodi in arrivo il 25 dicembre si collegheranno con la stagione 2 dello show con star Henry Cavill.

In un’intervista pubblicata da Netflix, Declan de Barra ha raccontato:

Scopriremo l’origine dei monoliti. Chi li ha costruiti? Perché? E poi capiremo come sono diventati successivamente così importanti nel mondo di The Witcher e il potere che è stato conferito alle costruzioni e come si è arrivati a quella situazione. Sono il catalizzatore di molte cose che sono andate storte in questo mondo.

Nella seconda stagione di The Witcher, Ciri (Freya Allan) ha la capacità di distruggerli urlando e le costruzioni sembrano essere dei portali che conducono ad altri regni.

Il progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

