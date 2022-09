The Witcher: Blood Origin, il creatore spiega perché ha ridotto il numero di episodi

Netflix ha annunciato che il debutto della serie The Witcher: Blood Origin avverrà il 25 dicembre, svelando inoltre che il numero di episodi è cambiato da sei a quattro.

Il creatore Declan de Barra ha ora svelato il motivo per la diminuzione in un’intervista rilasciata a Netflix:

Sembrava un film in due parti. Non vorresti mai guardare un film che ti porta a dire ‘Adoro questo film’, per poi iniziare a guardare l’orologio dicendo: ‘Oh, per favore, finisci presto’. Non ho mai voluto che ci fosse un momento in cui obblighi il pubblico a restare per un ulteriore episodio.