, il prequel diambientato 1200 anni prima delle avventure di Geralt, potrebbe uscire a ottobre.

Secondo Redanian Intelligence, il portale che ha spesso svelato informazioni in anteprima su The Witcher di Netflix, la serie potrebbe uscire a ottobre ma non sono riusciti ancora a verificare con certezza. Ovviamente vi invitiamo ad aspettare una conferma ufficiale da parte di Netflix sulla possibile data d’uscita dello show.

Il prequel non ha ancora una data d’uscita, mentre vi ricordiamo che le riprese della stagione 3 di The Witcher sono al momento in corso.

l progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast Sophia Brown, Michelle Yeoh, Jodie Turner-Smith.

