The Witcher: Blood Origin, il video della nuova canzone di Jaskier, “Song of the Seven”

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella miniserie The Witcher: Blood Origin appare anche Jaskier, il bardo protagonista anche della serie con star Henry Cavill, e online è stata condivisa la nuova canzone Song of the Seven.

Se non avete ultimato la visione degli episodi non proseguite: il video contiene spoiler degli episodi!

Il nuovo brano interpretato dal personaggio è accompagnato da un montaggio che mostra alcune delle sequenze più importanti del progetto, svelando il destino di alcuni dei personaggi.

Song of the Seven narra infatti quanto accaduto ai personaggi al centro delle puntate.

lI progetto prodotto per Netflix è ambientato circa 1200 anni prima della storia di Geralt di Rivia e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che porteranno alla “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi tra loro.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Che ne pensate della nuova canzone di Jaskier presente nella miniserie The Witcher: Blood Origin? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram