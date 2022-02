The Witcher

Nonostante ladisia ancora lontana, sono in corso i cper i nuovi personaggi che appariranno nello show.

Il portale web The Illuminerdi ha pubblicato una lista di dieci nuovi personaggi dal nome in codice, che probabilmente appariranno nella prossima stagione dell’adattamento Netflix. Di seguito la lista al completo, con nomi in codice e relativa descrizione:

Picadilly – Descritto come il secondo in linea di successione al trono, ma sembra più incline allo stile di vita di un giocatore che a quello politico. Sebbene emani un’aria spensierata, sotto tutto ciò è piuttosto scaltro, strategico e impassibile.

Marylebone – Possiede non solo un ingegno oltre la media, ma anche una lama veloce. La sua età smentisce la sua esperienza, perché è stata costretta a maturare rapidamente e imparare a sopravvivere in un mondo crudele.

Greenwich – Un soldato coraggioso e leale, interpretato da un attore sulla ventina, che sente il suo fervore svanire leggermente quando si rende conto che i suoi compagni non sono fedeli alla causa quanto lui.

Parsons – Un’adolescente convinta di essere qualcun altro che vuole diventare una pedina politica.

Hampstead – Descritta come una donna sposata di mezza età intrappolata in un matrimonio senza amore con un uomo che è più simile a suo figlio che a suo marito. Sebbene viva la vita di corte, le sue opinioni il più delle volte cadono nel vuoto.

Victoria – Uno splendido spirito libero dal sangue caldo ma dal cuore gentile.

Euston – Una cameriera femminile, interpretata da un’attrice sulla ventina, il cui aspetto timido e timido nasconde un jolly letale pronto a ferire coloro che le ostacolano”.

Maida Vale – La più grande e potente di un particolare gruppo di donne che non vorresti incrociare. Vivace e sicura di sé, è sicuramente all’altezza di chiunque incontri in The Witcher.

Angel – Un messaggero reale, interpretato da qualcuno che avrà bisogno di sapere come andare un cavallo. Questo gentiluomo di mezza età era stanco della sua vita e degli orrori a cui aveva assistito sul lavoro finché non ha sentito qualcosa che ha rivoluzionato le sue prospettive di vitada quel momento in poi.

Richmond – Una musicista che vende strumenti per vivere e ha chiuso con i clienti che pensano di poterla superare.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di The Witcher è disponibile su Netflix dal 17 dicembre 2021.

Avete riconosciuto qualcuno dei personaggi presenti nella lista casting della stagione 3 di The Witcher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità sul mondo di The Witcher grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book